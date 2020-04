Suomalaistaustainen Max sairaanhoitajana Ruotsissa, kertoo arjestaan koronan keskellä – "Koronapositiivisten luo mennään vain lääkkeitä antamaan"

– Koronapositiivisten potilaiden luo mennään ainoastaan lääkkeitä antamaan. Heillä on paljon kysymyksiä, mutta eniten heitä häiritsee yksinolo. Tässä tilanteessa ei voi ohimennen mennä moikkaamaan potilasta ja kysellä kuulumisia. Spontaanit sosiaaliset kohtaamiset puuttuvat ja potilasläheisyys kärsii, Edfords harmittelee.

– Työpaikallani koronavirus on näkynyt myös positiivisesti. Lääkärit ja muut työntekijät puhaltavat nyt yhteen hiileen ja kaikki ovat joustavia. Mikään ei ole mahdotonta.

Suojavarusteita ja palkkaa riittää

Edfors kertoo, että Karolinskan sairaalassa on ollut suojavarusteita hyvin saatavilla, eikä hoitajia huoleta niiden loppuminen.

Osa sairaanhoitajista on saanut koronan vuoksi muhkean korotuksen palkkaan.

–Tehohoitajat saavat niin sanottua kriisilisää. He tekevät 12 tuntisia työpäiviä ja palkkaa maksetaan yli kaksinkertainen palkka. Meidän osasto ei ainakan vielä ole tällaista saanut, Edfors kertoo.

– Meillä on joka päivä traumaosastolla palovammaisia, auto-onnettomuuteen joutuneita tai itsemurhaa yrittäneitä potilaita. Meidän osastolla korona on potilailla sattumalta löydetty lisädiagnoosi, sillä osa on saattanut olla oireettomia.