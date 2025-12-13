Suomen naisten salibandymaajoukkue hävisi MM-kisojen välierässä Tshekille lukemin 0-1, joten edessä on turnauksen pronssiottelu. Suomi ei ollut koskaan aiemmin hävinnyt Tshekille MM-kisoissa. Tshekki eteni finaaliin ensimmäistä kertaa koskaan.

Vajaan 6000 katsojan edessä pelanneen järjestäjämaan Tshekin voittomaalin laukoi minuutin ja 19 sekuntia ennen loppua Michaela Kubeckova. Hän oli epäonnistunut ottelun toisessa erässä rangaistuslaukauksessa.

Välierää Ostravassa hallinnut Tshekki ylsi ensimmäistä kertaa MM-kisahistoriassaan loppuotteluun. Viime vuoden MM-kisoissa se hävisi MM-välierän Suomelle 2–8. Suomi oli voittanut Tshekin kaikissa maiden neljässä aiemmassa MM-välieräkohtaamisessa.