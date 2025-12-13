– Tyylikäs maali Sveitsiltä, mutta Ruotsi ei ole lainkaan mukana pelin kääntämisessä, mikä on juuri Sveitsin toivoma tilanne. Ruotsi on liian heikko, Wijk summasi.

Sveitsi kohtaa historiallisessa loppuottelussa Tshekin. Maat eivät koskaan ole olleet vastakkain loppuottelussa ja Tshekille se on sen historian ensimmäinen. Suomi ja Ruotsi kohtaavat pronssiottelussa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi tai Ruotsi kumpikaan ei pelaa finaalissa.