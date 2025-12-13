Ruotsin naisten mestaruusjahti salibandyn MM-turnauksessa päättyi jättifiaskoon, kun se hävisi 3-6-lukemin välieräottelun Sveitsille. Ruotsalaistähti Maja Viströmiltä kuultiin toisen erän jälkeen paljonpuhuva kommentti joukkueensa pelaamisesta.
Sveitsi karkasi jo avauserässä 4-1-johtoon, eikä Ruotsi enää pystynyt nousemaan tästä. Lajilegenda Anna Wijk kertoi ottelun jälkeen oman näkemyksensä välieräottelusta.
– Ruotsin pitää pelata kullasta, heidän pitää voittaa kultaa. He ovat ennakkoon suosikkeja. Selvää, että tämä on suuri pettymys, Wijk totesi.
Kovaa kritiikkiä tuli Sveitsin 3-0-osumalle.
– Tyylikäs maali Sveitsiltä, mutta Ruotsi ei ole lainkaan mukana pelin kääntämisessä, mikä on juuri Sveitsin toivoma tilanne. Ruotsi on liian heikko, Wijk summasi.
Myös kentällä tuntui siltä, että palapelin osat eivät olleet oikeissa paikoissa.
– En tiedä, mitä oikein teemme, kaksinkertainen maailmanmestari Maja Viström totesi toisella erätauolla Sveitsin johtaessa 5-1.