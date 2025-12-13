Salibandyn naisten MM-kisoissa koettiin välieräpäivänä historiallisia hetkiä. Ensin Tshekki eteni ensimmäistä kertaa finaaliin kaatamalla Suomen lukemin 1-0. Päivän toisessa välierässä Sveitsi voitti Ruotsin 6-3. Se on Ruotsin naisten suurin tappio MM-historiassa.

Samalla varmistui se, että ensimmäistä kertaa MM-kisojen historiassa loppuottelussa kohtaavat Sveitsi ja Tshekki. Näin ei ole tapahtunut koskaan miehissä eikä naisissa. Finaalissa on aina ollut Suomi tai Ruotsi.

Sveitsi aloitti ottelun väkevästi ja Suomessakin pelannut Seraina Fitzi oli johdattamassa maansa karkumatkalle. Sveitsi johti avauserän jälkeen 4-1. Se lisäsi johtoaan toisessa erässä ja kolmannen erän puolivälissä johti jo viidellä maalilla.

Ruotsi sai loppuhetkillä tehtyä kaksi maalia, mutta loppukiri ei riittänyt. Näin ollen Ruotsi jää finaalista sivuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005, jolloin Sveitsi voitti loppuottelusa Suomen 4-3.

Ruotsi on juhlinut maailmanmestaruutta yhdeksän kertaa peräkkäin. Tshekillä on sunnuntain sauma nousta uudeksi maailmanmestariksi, mikäli se kaataa Sveitsin, jolla on yksi mestaruus. Suomi on voittanut MM-kisat kahdesti.