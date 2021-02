Suomalaisryhmä viettää reilut kaksi kuukautta tutkimassa raakoja sotarikoksia Afrikassa – "Ebola tuli tähän ihan ylimääräisenä"

Takana on jo yksi pitkä ja pandemiatoimenpiteiden värittämä matka Suomesta Liberian pääkaupunkiin Monroviaan, jossa käräjäoikeus jatkaa aiemmin tässä kuussa alkanutta sotarikosoikeudenkäyntiä. Mukana on neljä tuomaria, kaksi syyttäjää, puolustusasianajaja, yksi avustaja sekä kaksi suomalaista tulkkia.

Lisäksi yhteensä viisi keskusrikospoliisin (KRP) rikostutkijaa on ollut paikalla valmistelemassa matkaa jo pidempään, osa kuukauden ja osa pari viikkoa.

Valtavaa huolta naapurimaan ebolatapaukset eivät retkikunnassa aiheuta: Elfgrenin mukaan seurueessa on sovittu, ettei tienvarsilihaa tai lepakoita syödä. Etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan erityisellä tarkkuudella jo koronaviruspandemiankin vuoksi.

Syytetty osallistuu videoyhteydellä

Oikeudenkäynnissä on kyse Liberian sisällissodan aikaisista tapahtumista. Suomeen yli kymmenen vuotta sitten muuttanutta Gibril Massaquoita syytetään murhista, törkeistä raiskauksista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa.

Massaquoi on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä kuultiin oikeudenkäynnissä viime viikolla, mutta Liberian matkan sijaan hän on Suomessa vangittuna ja ottaa osaa oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä.

Liberian ministeriö puuttui huhuihin – Elfgren: "Hyvä, että asia tuli selväksi"

Oikeudenkäynti on luonnollisesti saanut runsaasti huomiota Suomen lisäksi myös Liberiassa. Asia on poliittisesti herkkä, sillä maassa ei ole ollut omaa sotarikostuomioistuinta.

Sunnuntaina paikallisessa mediassa julkaistiin Liberian hallituksen ja oikeusministeriön julkaisema lausunto, jossa maan johto painotti, ettei se ole tehnyt päätöstä hyväksyä sotarikostuomioistuimen perustamista Liberiaan. Lausunnon mukaan asialla on spekuloitu "erinäisissä paikoissa".

Tutkinnan ja käräjäoikeusvierailun valmistelujen poliittisesta puolesta vastannut Elfgren on mielissään lausunnosta.

– On hyvä, että asia sanottiin ääneen. Asia on ollut täysin selvä Suomen ja Liberian viranomaisten välillä, ja nyt se on tehty selväksi myös kansalaisille.