Poikkeuksellinen sotarikosoikeudenkäynti alkamassa: Järjestetään Tampereella ja Länsi-Afrikassa

Aiempia oikeudenkäyntejä on ollut vain muutama

"Liberiassa haavat ovat yhä auki"

– Ruohonjuuritasolla on yhä kovaäänisempää liikehdintää sen puolesta, että erityistuomioistuin perustettaisiin. Liberiassa sodan haavat ovat edelleen hiukan auki ja ruvella, Elfgren kertoo puhelimitse Liberian pääkaupungista Monroviasta, jossa hän on valmistelemassa käräjäoikeuden matkaa.

– Tutkinnassa teimme kovasti jalkatyötä ja sen myötä löysimme lukuisia todistajia ja niin sanottuja selviytyjiä, jotka kertoivat omakohtaisista kokemuksistaan. Haasteellisinta on ollut, että olemme vieraalla maaperällä ja alueet, joissa näitä asioita on tutkittu, ovat osin kaukana pääkaupungista, Elfgren sanoo.

Kulunut aika vaikeuttaa muistamista

Todistajat ovat jutussa avainasemassa. Valtionsyyttäjä Laitisen mukaan haasteena on tehdä oikeudenkäyntitilanne sellaiseksi, että todistajat uskaltavat ja haluavat kertoa asioista. Syytetyistä teoista on myös kulunut pitkä aika, mikä voi vaikeuttaa varsinkin yksityiskohtien muistamista, hän sanoo.

– Tämän jutun arviointia hankaloittaa entisestään se, että on kyse pitkäkestoisesta sisällissodasta, jossa tapahtui paljon asioita koko ajan, ja todistajat ovat todistaneet sellaisia kauheuksia, joita me emme osaa kuvitellakaan. On mahdollista, että heillä havainnot sekoittuvat toisiin tapahtumiin. Tämän selvittäminen on jutun varsinainen haaste.