Sotarikoksista syytetyn miehen puolustus ihmettelee liki 20 vuoden jälkeen kerättyjä todistajanlausuntoja: ”Aiemmin 20 000 ihmistä ei nimennyt häntä”

Puolustus: Massaquoi oli puhemies rauhanneuvotteluissa

– Ne ajat, joista syytteissä puhutaan, hänen roolinsa (RUF:ssä) on ollut puhemies liittyen rauhanneuvotteluihin, joissa hän on kiistatta ollut paikalla, Massaquoin asianajaja Kaarle Gummerus sanoi STT:lle.

Väitettyjen rikosten tarkat tekoajat eivät ole tiedossa

– Todistajien on vaikeaa monestakin syystä sanoa yksiselitteisesti, milloin mitäkin on tapahtunut. Nyt kun todistajia kuullaan, tarkoitus on selvittää, pystyvätkö he tarkentamaan havaintojensa ajankohtia ja sitä kautta tuomaan tähän tarvittavaa yksityiskohtaisuutta, Laitinen sanoi.