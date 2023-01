Miljoonia maksaneen Liberia-sotarikosjutun käsittely alkoi hovioikeudessa – "Paholainen olkapäällä, joka pitää vain pudistaa pois"

Aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi kaikki Gibril Massaquoin, 53, syytteet, koska sen mukaan asiassa jäi varteenotettava epäily siitä, oliko hän mukana syytetyissä teoissa. Syyttäjät valittivat hovioikeuteen.Käräjäkäsittely kesti lähes vuoden, ja sen aikana oikeus teki kaksi matkaa Länsi-Afrikkaan kuulemaan todistajia ja vierailemaan epäiltyjen rikosten tapahtumapaikoilla. Kaiken kaikkiaan rikostutkinnan ja käräjäkäsittelyn on kerrottu tulleen maksamaan noin 2,5 miljoonaa euroa.

– Totta kai se hirvittää, mutta se on sellainen paholainen olkapäällä, joka pitää vain pudistaa pois. Meillä on tässä prosessissa toisenlainen tehtävä, ja meidän on vain fokusoitava siihen ja tässä vaiheessa unohdettava kustannuskysymykset, vaikkei niitä koskaan voi kokonaan unohtaa, Laitinen sanoi.