Suomalaisnobelisti ja kolme muuta huippuasiantuntijaa törmäsivät koronatyössään yllättävään ongelmaan: Tietoa ja laskelmia on vaikea saada hallinnolta

Uusitalo ei suostu sanomaan ääneen, missä tiedon tulppa on, mutta ilmeisesti juuri tietoja epidemiaskenaarioista ja niihin liittyvistä laskelmista on ollut vaikea saada. Professorin mukaan ryhmä on törmännyt kulttuurieroihin. Yliopistomaailmassa on totuttu siihen, että tieto on julkista, perusteet ovat näkyvissä ja tietoa jaetaan mahdollisimman tehokkaasti.