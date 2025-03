Kauppasota jäädytti amerikkalaisten sijoitukset Suomeen – suomalaisekonomisti pelkää vielä pahempaa

Yhdysvalloissa vuosikymmeniä asunut suomalaiskonsultti arvioi, että yhdysvaltalaiset sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ovat romahtaneet.

Presidentti Donald Trumpin tulliuhkailut ovat lisänneet epävarmuutta Yhdysvaltain markkinoilla ja huolet taantumasta näkyvät myös amerikkalaisten sijoittajien varovaisuutena suomalaisyritysten suhteen.

New Yorkissa toimiva terveydenhoidon kasvuyrityksiin sijoittava Redesign Health on joutunut irtisanomaan viime vuosina kymmeniä työntekijöitä. Norjasta Yhdysvaltoihin muuttanut Christian Bjelland kuitenkin uskoo, että vaikeina aikoina voi menestyä. Bjelland on etsinyt sijoituskohteita muun muassa Suomesta.

– Tällaisina epävarmoina ajanjaksoina moni menestyksekkäimmistä yrityksistä on perustettu. Silloin voi keskittyä pääasioihin ja luoda jotain mitä oikeasti tarvitaan, yrityksessä johtavassa roolissa toimiva Bjelland kertoo MTV Uutisille.

Yli 20 vuotta Yhdysvalloissa asunut Tero Kuittinen auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä Yhdysvaltain markkinoille. Amerikkalaiset sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ovat romahtaneet, ja Trumpin virkaanastujaisten jälkeen epävarmuus on lisääntynyt.

– Tilanne on aika paha. Takana on kahden vuoden lasku, ja varmaan 90 prosentin lasku amerikkalaisissa sijoituksissa suomalaisiin riskiyrityksiin. Nyt kun tuli tämä uusi epävarmuus tammikuusta lähtien, niin tilanne on jäätynyt vielä enemmän, Kohtas-yrityksen Pohjois-Amerikan markkinoista vastaava Kuittinen kertoo.

Raha karkaa Wall Streetilta

Uudella epävarmuudella Kuittinen viittaa Trumpin tammikuun virkaanastujaisiin. Lisääntynyt epävarmuus on saanut sijoittajat vetämään rahojaan pois Wall Streetilta turvallisemmille markkinoille.

Trumpin hallinnossa tiedostetaan taantuman mahdollisuus, mutta Trump vakuuttaa, että hänen talouspolitiikka maksaa vielä itsensä takaisin.

Ekonomistit epäilevät tätä.

– Nyt tässä on tietysti pelko, että jos me menemme lamaan, niin se taas sitten jäädyttää tilannetta entisestään, Kuittinen sanoo.

Hän toivoo, että lama on yhä vältettävissä.

– Se tässä on yllättävää, että Euroopan pörssit ovat pärjänneet tosi hyvin, ja osittain rahaa virtaa nyt Eurooppaan. Toivon, että tämä tapahtuu myös kasvuyrityksen osalta, Kuittinen sanoo.

Kuittisen mukaan Trumpin kaudella puolustusteollisuuteen keskittyvillä suomalaisyrityksillä voi olla saumaa Yhdysvaltain markkinoilla, vihreällä teknologialla ei niinkään. Trumpin ilmastopolitiikka kun keskittyy ympäristönsuojelun purkamiseen ja fossiilisten polttoaineiden käytön lisäämiseen.