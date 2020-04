Pääministeri Marin kertoo yllättyneensä MTV:n haastattelusta: "Väitteet tietojen panttauksesta selvitetään"

Uusitalo ei suostunut sanomaan ääneen, missä tiedon tulppa on, mutta ilmeisesti juuri tietoja epidemiaskenaarioista ja niihin liittyvistä laskelmista on ollut vaikea saada.

– Tämä on asia, joka pitää selvittää. Ilman muuta tämänkaltaista tietoa pitää olla saatavilla. Sitä pitää voida tieteentekijöiden käyttää myös sen vuoksi, että on tärkeää, että hallituksen toimia arvioidaan ja hallituksen toiminta tässä kriisissä on läpinäkyvää. Me haluamme oppia tästä kriisitä ja jotta voimme oppia niin tietoa pitää olla saatavilla, Marin kommentoi.