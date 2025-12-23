Yökerhoon ajo humalassa koitui suomalaismiehen kyydissä olleiden nuorten naisten kohtaloksi Monacossa.
Parikymppinen suomalaismies on tuomittu viiden vuoden vankeuteen tapauksesta, jossa kaksi ihmistä kuoli liikenneonnettomuudessa Monacossa joulukuussa 2023. Autoa kuljettanut mies oli tapahtuma-aikaan vahvassa humalassa.
Mies sai viime viikolla tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta. Asiasta kertovat muiden muassa Monaco Daily News ja Monaco Tribune.
Tapahtuma-aikaan 22-vuotias yliopisto-opiskelija lähti ajamaan aamuyöllä yökerhosta poistuttuaan. Hänen tarkoituksenaan oli ajaa jatkoille toisaalle, ja kyydissä oli neljä hänen opiskelukaveriaan. Mies menetti auton hallinnan, ja auto törmäsi tunnelista ulos tullessaan matalaan muuriin noin 107 kilometrin tuntinopeudella.
Kyydissä ollut 19-vuotias nainen kuoli tapahtumapaikalla. Toinen samanikäinen nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Kaksi muuta kyydissä ollutta sai vakavia vammoja.
Syyttäjät olivat vaatineet Mirco Partaselle kuuden vuoden tuomiota.
Asiasta kertoivat Suomessa aiemmin Iltalehti, Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat.