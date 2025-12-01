Sunnuntaina iltapäivällä Loimaalla tapahtui vakava liikenneonnettomuus, jossa kuoli yksi ihminen.

Loimaalla Ysitien ja Melliläntien risteyksessä tapahtui sunnuntaina kahden auton nokkakolari.

Nokkakolarissa toisessa autossa oli onnettomuushetkellä kaksi iäkästä henkilöä. Heistä toinen kuoli ja toinen loukkaantui hyvin vakavasti. Loukkaantunut on toimitettu sairaalaan.

Toisessa autossa oli 18-vuotias kuljettaja, joka loukkaantui lievästi. Poliisi pääsi alustavasti puhuttamaan kuljettajaa.

Poliisi epäilee kuljettajaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta, mutta nimikkeet voivat vielä muuttua tai tarkentua esitutkinnan edetessä. Onnettomuuden syyn tutkinta jatkuu.

– Päihteillä ei ole ollut osuutta asiassa, kertoo tutkinnanjohtaja, komisario Jutta Sainio Lounais-Suomen poliisilaitokselta.