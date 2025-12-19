Pakettiauton ja rekan kolarissa kuoli varusmies.

Kymenlaaksossa Kouvolassa torstaina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuollut oli Karjalan prikaatista kotiutunut varusmies, kertoo Maavoimat.



Maavoimien mukaan varusmies oli kotimatkallaan, kun hän joutui kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen.



Karjalan prikaati kunnioitti kuolleen muistoa perjantaina suruliputuksella. Prikaati järjestää myös kriisitukea.



Pelastuslaitos sai ilmoituksen Kuutostien ja Karjalankadun risteyksessä sattuneesta onnettomuudesta torstaina hieman ennen kello neljää iltapäivällä. Liikenne oli kokonaan poikki Kuutostiellä reilun parin tunnin ajan.



Poliisi kertoi, että onnettomuudessa oli osallisena pakettiauto ja rekka.