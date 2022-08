Suomalaismepit huolissaan populistien suosiosta Italiassa – "Suomessa tiedetään, mitä on olla lähellä Venäjän valtaa, ehkä sitä ei tiedetä Italiassa"

– Ei varmasti ole tehntyt tarpeeksi. Nyt täytyy tehdä kaikki mahdollinen Ukrainan hyväksi. Sanktioita edelleen kiristää sanktioita. Energiapakotteet olisi pitänyt saada paljon aikaisemmin. Kaasuhan ei siihen kuulu ja öljyn siirtymäaika on pitkä, ja se on suuri pettymys. Lisäksi henkilöpakotteita pitäisi saada lisää.

Viisumikiellosta väännetään ulkoministerikokouksessa

EU:n seuraavan ulkoministerikokouksen suuri kysymys on yhteisymmärrys venäläisten viisumikysymyksestä. Suurista EU-maista etenkin Saksa on vastustanut viisumikäytäntöjen kiristämisessä.

– On tärkeää, että tätä kautta venäläisillekin tulee näkyväksi se, että heidän maansa on sodassa. Jos he vielä Putinia tukevat, he eivät voi rallatella Välimeren lomakohteisiin tai Euroopan suurkaupunkeihin, ja tukea samaan aikaan Putinin antamaa kuvaa tästä sodasta, sanoo Kumpula-Natri.