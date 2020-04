Enemmistö suomalaismepeistä haluaisi jäädyttää Unkarin rahoituksen – muutama myös EU:sta erottamisen kannalla: "Ei suoranaista diktatuuria voida hyväksyä jäsenmaana"

MTV:n kyselyssä suomalaismepeille lähes kaikki olivat joidenkin Unkarille langetettavien sanktioiden kannalla. Moni heistä katsoo, että Unkari on luisumassa kohti diktatuuria koronavirusilanteen varjolla, mitä ei EU:ssa pitäisi hyväksyä.

– Lain myötä valta on keskitetty pääministerille, ja esimerkiksi toisinajattelijoille ja journalisteille voidaan jatkossa määrätä vankilatuomioita kevyin perustein, vihreiden Alviina Alametsä kommentoi.

– Oikeusvaltio, kansalaisoikeudet ja demokratia ovat arvoja, joihin jokaisen EU:n jäsenmaan on täysin sitouduttava, Eero Heinäluoma sanoo.

Nils Torvaldsin mielestä sanktioita tarvitaan, mutta mitä tahansa ne ovatkaan, niiden aika on vasta kriisin jälkeen.

Keinot vähissä?

– Järeimmät ovat artiklan 7:n aktivoiminen ja rahoituksen jäädyttäminen, joista jälkimmäinen on vielä valmistelun asteella, Virkkunen toteaa.

Artikla 7:n käyttö on myös keskustan Elsi Kataisen mukaan nyt paikallaan. Sen avulla unionin perusarvoja jatkuvasti rikkovalta jäsenmaalta voidaan viedä Eurooppa-neuvostossa äänioikeus. Sitä on yritetty jo Unkaria vastaan, mutta EU:n toinen oikeusvaltio-ongelmista kritisoitu maa Puola on estänyt tämän.