Itävallan Nehammerin Putin-tapaaminen oli pannukakku: "Jää sodan edetessä merkityksettömäksi"

Hänen mukaansa vierailun viesti oli, että sodan on loputtava kaikkien osapuolten vuoksi.

Neuvotteluiden aika ei ole vielä siksi, koska varsinkaan Venäjän puolelta ei ole tullut signaalia siitä, että he olisivat valmiita neuvottelemaan.

"Itävalta on yhtä liittoutunut kuin muutkin EU-maat"

Itävalta ei kuulu Natoon ja on näin ollen puolueeton osapuoli. Nehammer perusteli matkaansa Moskovaan tällä.

– Itävallalla on erityinen rooli, koska se on liittoutumaton maa, Piuhola kertoo.

– Mutta, totuus on se, että Itävalta on aivan yhtä liittoutunut, kuten kaikki muutkin EU-maat Venäjä-vastaisissa pakotteissa, Venäjän hyökkäyksen tuomitsemisessa ja siinä suhteessa Itävalta on tässä länsiblokissa tiukasti mukana, vaikka se ei toimitakaan aseita Ukrainalle, hän jatkaa.