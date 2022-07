Tutkija: Italian hallituskriisin taustalla vaikuttaa pääministeri, joka on halunnut pysyä puoluepolitiikan yläpuolella

Italian hallitus on ollut kriisissä Viiden tähden liike -puolueen kieltäydyttyä osallistumasta hallituksen luottamusäänestykseen. Luottamusäänestys liittyi 23 miljardin euron inflaation vastaisen taistelun avustuspakettiin.

Hallitus selvisi luottamusäänestyksestä ilman Viiden tähden liikkeen tukeakin, mutta Italian pääministeri Mario Draghi on sanonut, ettei hän aio hallita ilman puoluetta.

Hallituskriisin on nähty voivan johtaa ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin.

"Super-Mario" Italian talouden pelastajaksi

Edelliset parlamenttivaalit käytiin maassa vuonna 2018. Viimeisten viiden vuoden aikana Italiassa on nähty useita erilaisia hallituksia. Nykyistä edeltävä hallituskoalitio hajosi sen jälkeen, kun entinen pääministeri Matteo Renzi veti pienen Italia Viva -puolueensa hallituksesta alkuvuodesta 2021. Tuolloin Italia oli lähes kuukauden ilman toimivaa hallitusta.

Lempinimensä Draghi oli saanut päättäväisistä toimistaan euron puolesta vuoden 2012 velkakriisin aikoihin. Pääministerinä hänen oli määrä pelastaa Italian pahoihin ongelmiin ajautunut talous, mutta toisin kävi. Italian vuotuinen inflaatio on noussut korkeammalle kuin vuosikymmeniin.

Viiden tähden liikkeen kannatus saanut kolhuja

Draghin politiikka ei ole aina noudattanut Viiden tähden liikkeen näkemyksiä, mikä aiheutti kitkaa pääministerin ja puolueen välille. Eripuraa on syntynyt muun muassa Rooman uudesta jätteenpolttolaitoksesta, jota Viiden tähden liike on vastustanut kauan. Jätteenpolttolaitos oli osa 23 miljardin euron inflaation vastaisen taistelun avustuspakettia.

Aiemmin Italian vakiintuneen poliittisen järjestelmän vastainen puolue on kääntänyt takkia useissa kannoissaan viime vuosina. Liikkeen kannatus onkin kärsinyt sen hallitustaipaleen aikana.

Puolue on kärsinyt pahoista sisäisistä ristiriidoista. Viime kuussa usea sen edustaja erosi puolueesta ideologisista syistä. Lähtijöiden joukossa oli puolueen entinen johtaja Luigi Di Maio, joka jätti puolueen perustaakseen oman keskustapuolueensa.

Viiden tähden liike on nyt uhannut jättää hallituksen.

Sisäpoliittiset erimielisyydet hallituskriisin taustalla

Marco Siddin mukaan eri kansainvälisissä medioissa on esitetty hyvin yksinkertaistettuja näkemyksiä siitä, miksi Italian hallitus on ajautunut kriisiin.

– On väitetty esimerkiksi, että kyse olisi erimielisyyksistä maan ulkopolitiikassa tai Ukrainalle lähetettävästä tuesta. Nämä eivät ole syitä Italian poliittiseen tilanteeseen, tai jos ovat, ne ovat hyvin pieniä syitä, Siddi sanoo.

Mikä siis on Italian hallituskriisiin todellinen syy?

Ei varmaa, suostuisiko Draghi jäämään pääministeriksi

Italialaisen uutistoimisto Ansan mukaan Draghin hallituksen mahdollinen kaatuminen johtaisi moniin eri seurauksiin. Todennäköisimpänä on pidetty sitä, että parlamentti hajotetaan ja maassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit.

Tällä viikolla Viiden tähden liike kieltäytyi osallistumasta hallituksen luottamusäänestykseen. Hallitus selvisi luottamusäänestyksestä ilman suurimman puolueen tukeakin, mutta Draghi on todennut, ettei aio hallita ilman puoluetta. Hänen mukaansa koalitiohallituksen jatkolle ei enää ole edellytyksiä ja luottamus, jolle se perustui, on menetetty.

– Draghin hallituksella on kyllä enemmistön tuki ilman Viiden tähden liikettäkin. Ongelmana on, että Draghi valittiin nimenomaan suuren koalitiohallituksen johtajaksi, Siddi sanoo.

– Tilanne on epävarma. Jää nähtäväksi, saisiko presidentti vakuutettua Draghin jäämään pääministeriksi uudelle hallitukselle.

Vahva taloustausta koitumassa Draghin kohtaloksi?

Ulkopoliittisen instituutin Siddin mukaan Draghin kausi pääministerinä on heijastellut vahvasti hänen aiempaa asemaansa Euroopan keskuspankin johtajana, jolloin hänen ei tarvinnut vastata parlamentille eikä käydä jatkuvaa vuoropuhelua poliittisten puolueiden kanssa.

Ensi viikolla Italiassa on määrä käydä parlamentaarinen keskustelu puolueiden näkemyksistä tilanteeseen.

– Parlamentaarinen keskustelu ei varmaankaan ole Draghin mieleen. Hän on hallinnut mieluummin auktoriteettiasemasta eurooppalaisena teknokraattina, eikä hän halua käyttää liikaa aikaa puoluepolitiikkaan, Siddi kertoo.

Ei suuria vaikutuksia muualle Eurooppaan

Italian on määrä saada miltei 200 miljardia euroa EU-rahoitusta, mutta raha on kytketty uudistusohjelmaan, jonka aikataulu on tiukka.