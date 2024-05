Tässä maassa eurovaalit ei ole kiinnostanut juuri ketään – nyt tilanne voi muuttua

Kaupungin keskustassa ja sen liepeillä on mahdollista taivaltaa puoli päivää huomaamatta yhtäkään eurovaalimainosta. Vasta keskustan liepeiltä isojen teiden varsilta löytyy muutama.

Slovakialaiset äänestivät viime syksynä parlamenttivaaleissa ja tänä keväänä kahdesti presidentinvaaleissa. Ensi lauantaina on edessä eurovaalit.

Maa liittyi Euroopan unioniin sen itälaajentumisen ensimmäisellä kierroksella vuonna 2004. Se on ollut mukana eurovaaleissa neljästi aiemmin, ja joka kerta äänestysaktiivisuus on ollut unionin matalin.

– Yksi selitys on se, miten päädyimme EU:hun. Slovakia oli Keski-Euroopan mustalammas itälaajentumisessa. Otimme muita kiinni uudistuksissa vauhdilla, jotta ehdimme mukaan eikä EU:sta ehditty käydä maan sisällä juurikaan keskustelua, Láštic sanoo MTV:lle.

Hän arvioi, että tämä on heijastunut myös myöhempään EU-keskusteluun.

Murhayritys keskeytti kampanjoinnin

Sairaala on kertonut hänen tilansa olevan vakaa ja kohentuvan pikkuhiljaa, mutta toipumisen arvioidaan kestävän erittäin kauan.

Viime viikosta alkaen vaalikeskusteluja on jatkettu ja puolueet ovat palanneet kampanjoimaan. Isoja massatapahtumia vältetään turvallisuussyistä.

Poliittinen lämpötila on ollut maassa koholla jo pitkään, mikä Erik Lášticin mukaan voi nostaa tällä kertaa äänestysintoa. Toinen syy arviolle on se, että tällä kertaa puolueiden teemat liittyvät myös ainakin osittain Euroopan unioniin ja kansainvälisiin asioihin pelkkien kansallisten kysymysten sijaan.

Onko Slovakian paikka idässä vai lännessä?

Opposition mukaan Robert Ficon hallitus on ottanut mallia Unkarista ja vienyt maat epädemokraattiseen suuntaan.

– Kaikkea varjostava teema vaaleissa on eksistentiaalinen kysymys siitä, mihin tämä maa kuuluu. Onko paikkamme itä ja Venäjä kumppanimme, tai autokraattiset johtajat inspiraatiomme? Vai olemmeko maa, joka tuntee olevansa kotonaan EU:ssa ja kunnioittaa sen arvoja, kuten oikeusvaltiota, vapaata demokratiaa ja itsenäistä mediaa, sanoo Lubica Karvašová .

Hän on pääoppositiopuolue PS:n (Edistyksellinen Slovakia) ehdokaslistan kakkosnimi. Hän on toiminut Slovakian kolmen edellisen pääministerin EU-erityisavustajana, niin sanottuna sherpana.

PS kuluu EU-parlamentissa keskustaliberaaliin Uudistuva Eurooppa -ryhmään, jossa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin puolue on johtavassa asemassa.

– Koskaan aiemmin eurovaalit eivät ole olleet yhtä tärkeät kuin nyt, joten toivoa on, että tällä kertaa emme ole viimeisiä äänestysaktiivisuudessa, Karvašová sanoo.

Slovakia on asukasluvultaan hyvin lähellä Suomen kokoa ja sieltäkin valitaan EU-parlamenttiin 15 meppiä.

Fico lakkautti aseavun

Robert Fico kampanjoi viime syksyn parlamenttivaaleissa muun muassa Ukrainalle aseavun lakkauttamisella. Hän toteutti lupauksensa ensitöikseen pääministerinä. Humanitääristä apua Slovakia on jatkanut.

– Meidän on lopetettava lähettämästä rahaa, aseita ja kaikkea muuta sotaan. Pitäisi ajatella niitä ihmisiä, jotka kuolevat siellä. On mietittävä sitä, millaista yhteistyötä EU:n itäosissa voidaan tehdä tulevaisuudessa, sanoo Katarína Roth Nevedalová MTV:lle.

Yhteistyöllä Nevedalová ilmeisesti viittaa Venäjän kanssa tulevaisuudessa tehtävään yhteistyöhön. Hän on Ficon SMER-puolueen europarlamentaarikko ja on työskennellyt pitkään pääministerin kanssa.

Fico on sanonut vastustavansa Ukrainan Nato-jäsenyyttä. Hänen mukaansa ainoa tapa lopettaa sota on, että Ukraina luovuttaa joitakin alueitaan Venäjällä.

– Meidän tehtävämme EU:na on luoda mahdollisuudet rauhanneuvotteluihin. Ehdot, joilla sota päätetään ovat osapuolten käsissä, Nevedalová sanoo.

"Hyvä projekti, jota johtavat huonot ihmiset"

Nevedalován mukaan demariryhmä on EU-parlamentissa puolueelle ainoa oikea ryhmä eikä se aio hakeutua muihin ryhmiin seuraavalla parlamenttikaudella. SMER-mepit aikovat joko pyrkiä takaisin tai jäädä ryhmien ulkopuolelle.

– EU on hyvä projekti, jota johtavat huonot ihmiset. Varsinkin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen päättää asioista liian usein konsultoimatta jäsenmaita. EU:n politiikka on ollut liian liberaalia, mistä emme pidä. Vihreää siirtymää (Green Deal) on tehty vauhdilla, jota ihmiset eivät pysty sulattamaan.