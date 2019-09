Suomalaismatkaajat kertovat kalvavasta epätietoisuudesta: "Tjäreborgin suunnalta ei ole kuulunut pihaustakaan"

Viljasen alkuiltapäivä vierähti uima-altaan reunalla ja päiväunten jälkeen on tarkoitus viedä kuusivuotias tyttärenpoika vesipuistoon. Brittiläisen matkayhtiön Thomas Cookin konkurssi ei näytä kylvävän epätoivoa lomakohteessa ja normaalia lomanviettoa on Viljasen mukaan tänäänkin suunnitelmissa.

Viljanen on lomalla tyttärensä ja tämän lapsen kanssa. Matkaa on takana kolme päivää ja Suomeen on määrä palata perjantaina. Kolmikon matkanjärjestäjä, konkurssiin menneen Thomas Cookin tytäryhtiö Tjäreborg on ollut Viljasen mukaan vaitonainen.