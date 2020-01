Liki 200 suomalaista lomailijaa on ollut jumissa Kap Verden saarilla – osa näreissään majoituksesta ja lomasuunnitelmien sotkeentumisesta, TUI varautunut maksamaan korvauksia

Tästä odotus on johtunut

– Boa Vistan saarella on paljon hiekkaa ja joskus siellä voi olla tällaista hiekkamyrskyä. Silloin näkyvyys on aika nolla. Tämä oli kapteenin päätös eilen kääntyä takaisin Salin saarelle – turvallisuussyistä ja sään takia.

"Mitään dramatiikkaa ei ole ollut"



– Ne, jotka ovat olleet lähdössä kotiin päin ja saivat ne pari ylimääräistä lomapäivää, heidän keskuudessaan on rauhallinen tilanne: He ovat saaneet pysyä hotelleissa ja täällä kotona on ollut viikonloppu ja tänään on pyhäpäivä.