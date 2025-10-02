Buffalo Sabresin Ukko-Pekka Luukkosen harjoituskausi jääkiekon NHL:ssä jatkui hankalissa merkeissä, kun 26-vuotias suomalaismaalivahti joutui jättämään pelin kesken torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Luukkonen antautui ensimmäisessä erässä kerran ja pysäytti 11 Pittsburgh Penguinsin laukausta.
Buffalon valmentaja Lindy Ruff kertoi NHL:n verkkosivuilla, että Luukkonen otettiin maalilta varotoimenpiteenä, ja hänen tilanteeseen tulee selvyyttä torstaina paikallista aikaa.
Luukkosen harjoituskausi on ollut hankala, koska hän oli sivussa jo harjoitusleirin ensimmäisen viikon alavartalovamman takia.
Pittsburgh voitti Buffalon 5–3. Pittsburghin suomalaishyökkääjistä Ville Koivunen viimeisteli 4–2-maalin, ja Joona Koppanen nappasi syöttöpisteen 5–3-loppulukemiin.
NHL:n runkosarja alkaa ensi viikolla.