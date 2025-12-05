Teuvo Teräväinen koki kovia yön NHL-kierroksella, kun suomalainen blokkasi Los Angeles Kingsin Adrian Kempen laukoman kiekon naamallaan.

Tilanne tapahtui vain noin minuutti ennen ottelun loppumista, kun Chicago Blackhawks yritti puolustaa maalin johtoasemaansa.

Teräväinen yritti purkaa kiekon omalta alueelta heittäytymällä sen perään, mutta viivalta noussut ruotsalainen ehti kiekkoon ensin ja läväytti pelivälineen Teräväisen naamaan. Teräväinen jäi jäähän makaamaan tuskaisen oloisena. Teräväinen sylki tilanteen jälkeen hampaitaan ulos.

Ottelun jälkeen Blackhawksin päävalmentaja Jeff Blashill kertoi medialle Teräväisen tilanteesta tarkemmin.

– Hän kärsii kovista kivuista, mikä on ikävää, mutta hän selviää kyllä.

Päävalmentaja vitsaili myös Teräväisen loukkaantumisesta.

– Hän vain kalasteli vapaapäivää huomiseksi.

Teräväinen on iskenyt tällä kaudella 17 pistettä 27 otteluun. Helsingin Kojoottien kasvatti on joukkueen sisäisessä pistepörssissä viidentenä.