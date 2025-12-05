Jääkiekon NHL:ssä Pittsburgh Penguinsin suomalaistulokas Ville Koivunen iski ensimmäisen NHL-osumansa, kun Pittsburgh kohtasi vierasottelussa Tampa Bay Lightningin.

Kyseessä oli Koivusen 24. NHL-ottelu. Kärppien kasvatin rannelaukaus upposi ruotsalaisvahti Jonas Johanssonin taakse ensimmäisessä erässä.

Penguinsin pelatessa ylivoimaa Koivunen hyödynsi Johanssonin eteen syntynyttä maskia ja laukoi tarkasti takanurkkaan.

– Sekä helpotusta että iloa. Olen odottanut tuota maalia pitkän aikaa, joten se tuntui hyvältä, 24. NHL-otteluaan pelannut Koivunen sanoi NHL:n verkkosivuilla.



– Yritin vain laukoa kiekon ylös. Pystyn tekemään maalin ja viimeistelemään, kun minulla on paikka tehdä maali, Koivunen sanoi.



22-vuotias laitahyökkääjä on aiemmin tällä kaudella kerännyt kaksi syöttöpistettä.



Penguins voitti ottelun lopulta maalein 4–3. Jevgeni Malkin teki Pittsburghille kaksi maalia ja syötti yhden.