Kolme eri suomalaispelaajaa sijoitettiin sunnuntaina NHL:n siirtolistalle eli "waivereihin".
Kyseinen käsky kävi Montreal Canadiensin maalivahdille Kaapo Kähköselle, Ottawa Senatorsin puolustajalle Lassi Thomsonille ja Winnipeg Jetsin puolustajalle Ville Heinolalle.
Kolmikosta Heinola päätyi ensimmäistä kertaa siirtolistalle eli waivereihin.
Jets varasi Heinolan, 24, kesän 2019 varaustilaisuudessa ensimmäisen kierroksen 20. vuorolla. Hän ei ole kuitenkaan saanut kunnolla NHL-uraansa lentoon.
Heinola vieraili myös viime kaudella farmin eli AHL:n puolella, mutta tuolloin kyseessä oli niin sanottu kuntoutusvierailu.
Suomalaiskolmikosta Kähkönen, 29, siirtyi aiemmin kesällä Montreal Canadiensin organisaatioon. Thomson, 25, palasi nyt puolestaan yhden Ruotsissa vietetyn kauden jälkeen Pohjois-Amerikkaan.
NHL:n siirtolistalta tehtiin myös yksi "poiminta", kun Carolina Hurricanes nappasi Florida Panthersin maalivahdin Brandon Bussin itselleen. Bussi, 27, siirtyi kesällä Panthersiin.