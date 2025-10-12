Pittsburgh Penguinsin päävalmentaja Dan Muse on avannut syitä Ville Koivusen AHL-komennuksen takana.

Koivunen, 22, aloitti kautensa Pittsburghin ykkösketjussa yhdessä Sidney Crosbyn ja Rickard Rakellin kanssa. Koivunen jäi kuitenkin kahdessa pelaamassaan ottelussa ilman tehopisteitä.

Lauantai-iltana Pittsburgh ilmoitti lähettäneensä Koivusen AHL:ään pelikuntoon toipuneen Bryan Rustin tieltä. Päätöstä voi pitää Koivusen avauspelien pelipaikka huomioiden lievänä yllätyksenä.

Pittsburghin päävalmentaja Dan Muse kertoi syitä Koivusen AHL-komennuksen taustalla.

– Hän on nuori. Yksi osasyy oli, että hän olisi pudonnut kokoonpanosta, koska me tarvitsimme rosteripaikan. Kun ajattelee hänen ikäänsä, ajatusprosessimme oli, että hän saa pelata pelejä. Katsotaan, mihin tilanne johtaa, Muse kertoi lehdistötilaisuudessa.

Muse korostaa, että Koivunen on yhä iso osa Pittsburghin tulevaisuutta ja lupaava hyökkääjä tulee saamaan vielä mahdollisuutensa NHL:ssä. Pittsburgh ja Muse eivät kuitenkaan halua, että Koivunen joutuu istumaan katsomossa, kun vaihtoehtona on pelata paljon ja kehittyä AHL-kaukaloissa.

– Hänellä on paljon lahjakkuutta ja hänen pelissään on paljon hyvää. Mutta tässä tilanteessa vain tällä hetkellä. Hänellä on ehdottomasti hyviä puolia. Hän pelasi viimeisissä harjoituspeleissä hyvin. Olemme innoissamme hänestä, mutta juuri nyt on järkevintä, että hän pääsee pelaamaan, Muse perusteli.