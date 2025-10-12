Dallas Starsin suomalaismafia oli loistovireessä jääkiekon NHL:ssä, kun joukkue kohtasi Colorado Avalanchen. Ykkösketjuun istutetusta suomalaisnelikosta kolme ylsi tehoille ja Mikko Rantanen ratkaisi ottelun voittolaukauskisassa.
Katso videolta Mikko Rantasen osuma ja muut ottelun maalit.
Mikko Rantanen ei päästä pitkäaikaista entistä joukkuettaan Colorado Avalanchea otteestaan. Viime kevään pudotuspeleissä Rantanen ratkaisi Dallas Starsille voiton seitsemännessä ottelussa iskemällä hattutempun kolmannessa erässä, ja uudella NHL-jääkiekkokaudella sama meno jatkuu.
Rantanen ratkaisi Starsille 5–4-voittolaukauskisavoiton Avalanchea vastaan. Rantanen ohitti maalivahti Scott Wedgewoodin ja teki voittolaukauskisan viimeisen maalin. Suomalainen sai entisen seuransa kannattajilta buuauksia osakseen, kun hän lähti tekemään suoritustaan.
Tämän jälkeen Coloradon Nathan MacKinnon pääsi vielä yrittämään, mutta Starsin maalivahti Jake Oettinger pysäytti yrityksen.
Dallas lähti päätöserään 3–2-johdossa, mutta Artturi Lehkonen tasoitti 3–3:een heti erän aluksi. Starsin Wyatt Johnstonin ja Coloradon MacKinnonin osumien jälkeen ottelu meni jatkoajalle.
Dallasin suomalaisista Rantaselle, Miro Heiskaselle ja Esa Lindellille kirjattiin kullekin yksi syöttöpiste. Roope Hintz jäi ilman tehoja, kuten Coloradon Joel Kivirantakin.