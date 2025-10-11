NHL:ssä pelaava Pittsburgh Penguins on lähettänyt suomalaishyökkääjä Ville Koivusen AHL:ään.
Pittsburgh tiedotti myöhään lauantai-iltana Suomen aikaan aktivoineensa hyökkääjä Bryan Rustin loukkaantuneiden listalta ja lähettäneensä tämän myötä Koivusen AHL-seura Wilkes-Barre/Scranton Penguinsin riveihin.
22-vuotias Koivunen pääsi aloittamaan kauden Pittsburghin ykkösketjussa Rickard Rakellin ja Sidney Crosbyn rinnalla, mutta suomalaishyökkääjä jäi otteluissa ilman tehopisteitä.
Toista kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava Koivunen pelasi viime kaudella AHL:ssä erinomaisesti. Hän teki 63 ottelussa 56 tehopistettä ja sijoittui sarjan tulokaspörssissä kolmanneksi.