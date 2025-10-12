Teuvo Teräväinen syötti molemmat Chicagon maalit.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers voitti Ottawa Senatorsin maalein 6–2. Floridan suomalaispelaajista Anton Lundell oli vireessä ja teki tehot 1+1.

Lundellille maali oli kauden toinen. Suomalaissentterin maali syntyi ylivoimalla, kuten myös syöttö Mackie Samoskevichin maaliin.

Lundell pelasi Floridan ykkösketjussa yhdessä Eetu Luostarisen ja Sam Reinhartin kanssa. Floridan viime kausien ykkösketjun keskushyökkääjä Aleksander Barkov on pitkälle kevääseen sivussa polvivamman vuoksi.

Luostarinen ja Floridan suomalaispakki Niko Mikkola jäivät ottelussa pisteittä.

Ottawan puolustaja Nikolas Matinpalo urakoi ottelussa lähes 17 minuuttia ja jäi ilman tehopisteitä. Kanadalaisten suomalaismaalivahti Leevi Meriläinen ei ollut pelivuorossa.

Teräväisen tehot laiha lohtu

Chicago Blackhawks taipui kotonaan Montreal Canadiensille maalein 2–3. Tappio oli Chicagolle katkera, sillä Montrealin Kaiden Guhle teki voittomaalin, kun ottelua oli 15 sekuntia jäljellä.

Chicagon Teuvo Teräväinen syötti molemmat joukkueensa maalit. Montrealin suomalaispelaajat Patrik Laine ja Oliver Kapanen jäivät ottelussa pisteittä. Laine viihtyi kaukalossa 13,5 minuuttia ja Kapanen lähes 11 minuuttia.

New York Rangers kävi ryöstöretkellä Pennsylvaniassa ja kaatoi Pittsburgh Penguinsin maalein 6–1. Rangersin Juuso Pärssinen syötti yhden joukkueensa maaleista, mutta Urho Vaakanainen jäi ottelussa pisteittä.

Ennen ottelua Pittsburgh päätti lähettää suomalaishyökkääjä Ville Koivusen AHL-joukkue Wilkes-Barre/Scranton Penguinsiin.

Aho syötti jatkoaikamaalin

Carolina Hurricanes kaatoi Philadelphia Flyersin jatkoajalla 4–3. Carolinan suomalaisista Sebastian Aho pääsi pisteille ottelussa, kun Kärppien kasvatti syötti Seth Jarvisin maalin jatkoajalla.

Carolinan Jesperi Kotkaniemi jäi ottelussa pisteittä.

Yksi alkukauden seuratuimmista suomalaispelaajista, Toronto Maple Leafsin Matias Maccelli, jäi pisteittä, kun Toronto hävisi 3–6 Detroit Red Wingsille vieraissa. Viime kaudella vähälle vastuulle jäänyt Maccelli kaupattiin kesällä Utahista Torontoon. Suomalaisella on iso näyttöpaikka Toronton ykkösketjussa Auston Matthewsin ja Matthew Kniesin rinnalla.

Haulalle kauden avausmaali

Kesällä New Jersey Devilsistä Nashville Predatorsiin kaupattu Erik Haula teki kauden avausmaalinsa. Haula vei joukkueensa 2–1-johtoon Utah Mammothia vastaan, mutta se ei riittänyt voittoon.

Utah tuli päätöserässä tasoihin Jack McBainin maalilla ja ratkaisua haettiin jatkoajalta. Ottelu päättyi Utahin 3–2-voittoon, kun Dylan Guenther onnistui jatkoajalla.

Nashvillen suomalaismaalivahdeista Juuse Saros oli pelivuorossa ja Saros torjui ottelussa 20 laukausta. Utahin Olli Määttä pelasi ottelussa alle 10 minuuttia ja jäi tehopisteittä.