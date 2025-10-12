NHL-joukkue Winnipeg Jets on lähettänyt suomalaishyökkääjä Brad Lambertin AHL:ään.
Lambert lunasti paikkansa Winnipegin kauden avanneessa miehistössä, mutta pelaavassa kokoonpanossa taitavaa nuorukaista ei ehditty nähdä.
Lambert pelaa jo neljättä kauttaan Pohjois-Amerikassa, mutta toistaiseksi NHL-läpimurto on antanut vielä odottaa itseään. Vikkeläliikkeinen hyökkääjä on pelannut uransa aikana kuusi NHL-ottelua.
Viime kaudella Lambert pelasi AHL:ssä Manitoba Moosen riveissä 61 ottelua tehden 35 (7+28) tehopistettä.
Lambertin sopimus ulottuu kauden 2026-27 loppuun asti.