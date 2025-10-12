Kaksi kertaa peräkkäin Stanley Cupin voittanut Florida Panthers nousi keskustelun aiheeksi MTV Urheilun NHL-studiossa.

Katso videolta: Näin Lasse Kukkonen ja Jesse Joensuu analysoivat Floridaa.

Florida on ollut kolme kertaa peräkkäin finaalissa ja napannut kaksi mestaruutta. Tämä kausi on alkanut myös väkevästi, Florida on voittanut kaikki kolme otteluaan ja on itäisen konferenssin kärkipaikalla.

MTV Urheilun asiantuntijoilta Lasse Kukkoselta ja Jesse Joensuulta tiedusteltiin NHL-studiossa, että onko seuran tankki jo tyhjä kolmen upean kauden jälkeen.

– Ei ole tyhjä. Sitä on odotettu, että se olisi tyhjentynyt viime vuonna. Heillä on niin karmea itseluottamus ja karisma. He pystyvät yhdessä mihin vain. Tankki ei ole tyhjä, Joensuu sanoo.

Kukkonen nostaa esille, kuinka fiksusti Floridan joukkue on kasattu.

– Sinne on hankittu pelaajia, jotka nauttii grindaamisesta. He saavat siitä energiaa ja syttyvät. Jos minä ja Jesse oltaisiin (mukana), niin syttyisin siitä, että Jesse menee kulmaan ja alkaa vääntämään, laittaa kiekkoa maalille ja hakkaa kolmatta reboundia sisään. Saisin siitä virtaa, Kukkonen kertoo.

– He eivät välttämättä syty siitä kärkikynästä tai kaikkein hienommasta lättysyötöstä, vaan syttyy siitä, kun joutuu menemään ja alkaa haisemaan ja maistumaan vähän kakalle. He nauttivat nimenomaan siitä, mikä sattuu ja tuntuu pahalta, Kukkonen sanoo.

