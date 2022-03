Suomalaiskolmikon häkellyttävillä pingistempuilla satoja miljoonia katselukertoja – toimittaja testasi videolta tuttua haastetta!

– Olisikohan se 99 prosenttia katsojistamme, jotka tulevat ulkomailta. Se on aika iso osa, Emil pohtii pilke silmäkulmassaan.

Miikka toteaa, että myös Suomessa heidät ajoittain tunnistetaan kadulla. Kotimaan markkinarako on kuitenkin merkittävä.

– Olisimmehan me suomeksikin voitu tehdä kaikki videot, mutta niistä olisi silloin harvempi ihminen päässyt nauttimaan.

Hupitemppuilusta yritystoiminnaksi

Lähes 200 videota julkaissut kanava on kasvanut tasaista tahtia. Tähän mennessä videoita on katsottu yhteensä jo lähes 700 miljoonaa kertaa. Videoiden ympärille kolmikko on rakentanut brändin, joka sisältää muun muassa oman nimikkomailan.