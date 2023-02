Iha Just Imus -tubettajakolmikko kokee suosionsa salaisuudeksi ryhmädynamiikkansa – "Nuorena tuskin olisimme olleet kavereita"

Konsta ja Olli ovat tavanneet Discordissa, joka on videopeliyhteisöille suunniteltu pikaviestintäsovellus. Olli hyppäsi Konstan videoille aikoinaan mukaan ja Konsta ehdotti, että he tekisivät yhteisen Youtube-kanavan. Kanava oli noin vuoden vanha, kun kaksikko soitti Joonatanille ja kysyi häntä mukaan.

"Kombinaatiomme on uniikki"

Iha Just Imus -kanavalla on YouTube-seuraajia noin 330 tuhatta ja Instagram-seuraajia noin 87 600. Kolmikko arvelee suosionsa salaisuudeksi heidän ryhmädynamiikkaansa.

Matka Kap Verden saarelle avasi Ollin silmät

Konsta on tehnyt videoita yläasteelta asti. Olli on ennen videotyötään tiskannut ravintoloissa ja Joonatan on tehnyt rap-musiikkia, ja tekee edelleen, nimellä Jokrates. Hän on myös aiemmin luonut pakopelejä ja pelailee niitä nykyisin ulkomailla.