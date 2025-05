USA:n supertähtien varjosta MM-kisojen suuryllättäjäksi – tässä Leijonien pahimmat uhat

USA:n kokoonpano jääkiekon MM-kisoissa on täynnä NHL:n tähtiloistoa, mutta vasta 21-vuotias Frank Nazar on noussut joukkueen kuumimmaksi pelaajaksi.

USA:n MM-jääkiekon kokoonpanon tähtiloisto on jäänyt vähemmälle huomiolle esimerkiksi Kanadaan verrattuna, mutta Yhdysvaltain joukkueesta löytyy todella kovan tason NHL-jyriä: esimerkiksi Columbuksen tähtipuolustaja Zach Werenski, Buffalon tehohyökkääjä Tage Thompson, Utahin pistehirmu Clayton Keller ja Bostonin tähtivahti Jeremy Swayman.

Werenski nakutti hurjat 82 pistettä NHL:n runkosarjassa, mikä oli puolustajien toisiksi kovin lukema. Parempaan kykeni jenkkijoukkueesta vain Keller, joka oli NHL:n pistepörssin 12:s 90 tehopisteellä.

Teuvo Teräväinen oli Suomen joukkueen paras pistemies viime kauden NHL:ssä 58 pisteellä, mutta hänen edelleen kiilaa vielä Werenskin ja Kellerin lisäksi Thompson (72), Logan Cooley (65).

MM-turnauksessa parhaan pistesaldon on takonut tähtiloiston ulkopuolelta Chicago Blackhawksin 21-vuotias lupaus Frank Nazar. NHL:ssä Nazar tahkosi melko kesyn tulokaskauden: 53 ottelua ja 26 pistettä. MM-kisoissa jälki on ollut sen sijaan täysin toisenlaista. Nazar on pistepörssin kuudentena 11 (6+5) tehopisteellä. NHL:ään numerolla 13 vuonna 2022 varattu Nazar on tahkonnut MM-kisoissa USA:n kolmosketjussa, mutta saanut myös ylivoimavastuuta, ja jälkeä on syntynyt läpi turnauksen.

Nazar teki debyyttinsä NHL:ssä jo viime kaudella, mutta pelasi silloin vain kolme ottelua. Hän on päässyt nostelemaan merkittävää pokaalia kaksi kertaa urallaan. Viime kaudella Nazar oli USA:n joukkueessa voittamassa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa. Sen lisäksi hän voitti vuonna 2023 Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:n mestaruuden.

USA:n 5–2-voitossa Tshekkiä vastaan Nazar naulasi kaksi maalia. Turnauksessa välillä ailahtelevia otteita esittänyt Yhdysvallat näytti Tshekki-ottelussa, millainen hyökkäyspotentiaali joukkueessa on, kun USA laukoi Tshekin maalia kohden peräti 56 kertaa. Toki on huomioitava, että Yhdysvallat pääsi pelaamaan reilusti ylivoimaa, jonka aikana se myös rankaisi.

Yhdysvaltojen ylivoima on tilastovertailussa turnauksen toiseksi tehokkainta yhdessä Kanadan ja Sveitsin ohella 30,43 prosentilla.

Yhdysvallat–Suomi pelataan torstaina, ja ottelu näytetään suorana MTV3-kanavalla klo 16.30 alkaen.