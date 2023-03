Matias Maccellin mahti-illassa iso elementti – NHL-päävalmentaja ihailee: "Pelkästään siitä ansaitsisi palkinnon"

Ilveksestä Pohjois-Amerikan kentille harpannut Maccelli, 22, on tehnyt tällä kaudella 57 ottelussa komeat pisteet 10+33=43, ja hänen pistekeskiarvonsa (0,75 pistettä per peli) on tulokaspörssin kärkipelaajista paras. Pörssin pistekärki on Seattle Krakenin Matty Beniers, joka on tehnyt 71 ottelussa tehot 20+30=50.