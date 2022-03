Suomalaiskaksikko jätti hyvästit KHL-joukkuetovereilleen – "Vihaan tätä"

– Kuten kaikki tietävät, me olemme päättäneet lähteä kotiin. Kukaan ei pidä tästä, me emme pidä tästä. Olisimme halunneet taistella kanssanne pudotuspelien loppuun asti. Tässä tilanteessa meidän on ajateltava myös perheitämme. He ovat peloissaan kotona. Meidän täytyy ajatella heitä ja olla heidän kanssaan, Säteri sanoo Sibirin julkaisemalla Youtube-videolla.