Olympialeijonalta paljastuksia KHL-pukukopista – tätä on venäläinen vaikenemisen kulttuuri: "Sitten siitä ei enää puhuttu"

– En ole kovin paljon ollut seuraan tai pelaajiin enää yhteydessä. En osaa sanoa, paljonko he tietävät tänäänkään, miksi minä ja Jyrki Jokipakka lähdimme.

Sibirin seurajohto ymmärsi

Säteri on kiitollinen seuralle, jossa hän pelasi kolme kautta.

– Seurajohto ymmärsi hyvin tilanteemme. Osa muista pelaajista ymmärsi mistä oli kyse, osa varmaankaan ei. He ovat sikäläisten tiedotusvälineiden tietojen varassa.Hänellä on sopimus Sibirin kanssa myös kaudesta 2022–23.

– Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, voiko sinne palata ja haluanko edes. Menee varmaan ainakin elokuulle. Mitään sopimuksia muuallekaan en tietenkään voi tehdä.

– Kun pari päivää myöhemmin tapahtui se mikä Ukrainassa tapahtui, me suomalaisia tiedotusvälineitä muutenkin seuranneina tiesimme, mistä oli kyse. Pukukopissa asiaa ihmeteltiin eka päivänä, sitten siitä ei enää puhuttu. Vaikenemisen kulttuuri on vahva Venäjällä, Säteri arvioi.

– Meillä suomalaisilla on Whatsappissa keskusteluryhmä. Kävimme siellä keskusteluja tilanteestamme. Aika pian alkoi kuulla huhuja mahdollisesta rajojen sulkemisesta ja vaikka mistä.

Politiikasta ei puhuttu

– Kun kausi oli käynnissä, niin me pelaajat keskityimme pelaamiseen, emmekä puhuneet politiikasta kenenkään kanssa. Minun on mahdoton sanoa, kuinka suosittu esimerkiksi (Vladimir) Putin on kansan keskuudessa, Säteri sanoo.