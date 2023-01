KOK jysäyttämässä kiistellyn Venäjä-päätöksen – suomalaispomo ei tyrmää hurjaa käännettä MM-hiihtoihin: "Ratkaistavia asioita monta"

Suomen olympiakomitea painottaa tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa, ettei venäläisiä ja valkovenäläisiä voi tällä hetkellä ottaa mukaan kansainväliseen urheilutoimintaan maiden Ukrainaan kohdistamien sotatoimien takia. Suomi on tehnyt kantansa voimakkaasti selväksi KOK:lle.

Tämä näkemys on jäämässä pahasti jalkoihin, kun KOK:n hallitus keskustelee asiasta keskiviikkona. Suomen olympiakomitean toimitusjohtajan Taina Susiluodon mukaan oletusarvo on se, että "enemmistö maailman maista olisi valmis tällä hetkellä antamaan venäläisten ja valkovenäläisten palata tietyin reunaehdoin".

– Jos tähän mennään, me Suomen olympiakomiteana teemme töitä sen teen, että ne edellytykset olisivat tosi tiukat, Susiluoto kommentoi MTV Urheilulle.

Susiluodon mukaan näihin ehtoihin lukeutuvat muun muassa Venäjän ja Valko-Venäjän urheilujärjestelmille asettetujen sanktioiden säilyttäminen sekä Ukrainalle suunnattu tuki. Muitakin vaatimuksia on.

– Ja vastaavasti mitä se (urheilijoiden) neutraliteetti on. Se ei voi olla sellaista kuin Tokiossa. Sen täytyy olla sellaista, ettei mitään propagandajuttuja järjestetä katsomoissa. Urheilijoiden täytyy olla oikeasti neutraaleina.

Seuraavatko lajiliitot heti perässä?

– Meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa päätösaikataulusta. Meillä on sellainen käsitys, että ihan näinä päivinä olisi tulossa uusia linjauksia KOK:n hallituksesta. Meillähän ei ole siellä suomalaisia edustamassa, Susiluoto selvittää.

– Tämähän on vaikea ja varmasti paljon tunteita herättävä asia. Jokainen lajiliitto joutuu tekemään sen oman pohdinnan siinä kohtaa, kun KOK:n linjaukset tulevat. En oleta, että ne ovat kovin nopeatempoisia. Oletan, että siinä menee aikansa ennen kuin päästään selvyyteen siitä, mitkä ne edellytykset paluulle ovat ja millä tavalla se tapahtuu, Susiluoto selvittää.

– Yleensähän lajiliitoilla on ollut tapana seurata KOK:n linjauksia.

– Täytyy sanoa, että on tämä tilanne sen verran vaativa ja vakava ja ratkaistavia asioita on niin monta, että aika paljon pitäisi tapahtua. Mutta tulevaisuutta on vaikea ennustaa.