Kesällä hämmästeltiin suureen ääneen sitä, kun yhtäkään suomalaista ei huudettu NHL-varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella. Nyt näkymät ovat aivan toisenlaiset.

Suomen pelaajatuotannon tila on noussut isosti tapetille viime vuosien aikana, kun kotimainen kiekkokoneisto ei ole tuottanut valovoimaisia tähtiä NHL:n huipulle.

Huippuvuosista on jo mennyt tovi aikaa. Kaikista häkellyttävin härmätykitys nähtiin kesällä 2016, kun peräti kolme suomalaista varattiin viiden ensimmäisen pelaajan joukossa (#2, Patrik Laine, Winnipeg Jets, #4, Jesse Puljujärvi, Edmonton Oilers ja #5, Olli Juolevi, Vancouver Canucks).

Tuoreimmassa tilaisuudessa (kesä 2025) yhtäkään suomalaista ei huudettu ensimmäisellä kierroksella. Ensimmäinen härmäläinen poimittiin vuorolla 60, kun Anaheim Ducks varasi Porin Ässien puolustajan Lasse Boeliuksen.

Nyt näkymät ovat aivan toista luokkaa. Kanadalaisen TSN-kanavan asiantuntija Craig Button julkaisi ensimmäisen listauksensa kesän 2026 varaustilaisuutta ajatellen. Siinä suomalaiset ovat varsin mukavasti esillä. Button nosti ykköskierroksen valintojen joukkoon peräti neljä suomalaista.

Button sijoitti Tappara-puolustaja Juho Piiparisen peräti neljänneksi. Piiparinen, 17, on pelannut syksyllä kuusi liigaottelua, joissa hänelle on merkattu kaksi syöttöpistettä.

– Hän ei yritä välkkyä ja hän ei tee asioita niin, että hän erottuisi kentältä. Hän on vain uskomattoman jouheva pelaaja, Button toteaa Piiparisesta.

Suomalaisista myös hyökkääjä Oscar Hemming on sijoitettu kymmenen joukkoon (tarkalleen sijalle 10). Hemming, 17, on ollut pattitilanteen keskellä, kun Kiekko-Espoo ei ole hyväksynyt hänen siirtoaan OHL-liigassa pelaavan Kitchener Rangersin riveihin.

Tapparan pelaajat ovat Buttonin listalla varsin näkyvästi tapetilla. Alkukaudesta liigassa väläytellyt Oliver Suvanto, 17, on sijoitettu sijalle 21 ja Tapparan A-junioreissa, eli U21-joukkueessa pelaava Vilho Vanhatalo on sijoitettu sijalle 23.

Tapparan junioreista listalle nousi myös tshekkiläishyökkääjä Simon Katolicky (#28).

Button ei maininnut omassa 32 pelaajan listauksessaan alkukaudella Jukureiden takalinjoilla väläytellyttä latvialaispuolustajaa Alberts Smitsiä, 17, jota on seurattu ahkerasti NHL-kykyjenetsijöiden toimesta.

Buttonin listan kärjessä on kohuttu kanadalaishyökkääjä Gavin McKenna, josta on puhuttu jo vuosien ajan. McKennaa pidetään Kanadan ja NHL:n seuraavana kovan luokan tähtenä.

– Kukaan ei ole edes lähellä häntä, Button totesi McKennasta ja muusta varausikäluokasta.