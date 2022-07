SM-liigan superlupauksesta NHL:n ykkösvaraus? Venäjän sota luo tummia pilviä tulevan tilaisuuden ylle

Kolmikosta Wrightia on pidetty todennäköisimpänä ykkösvalintana. Wright takoi tällä kaudella OHL-juniorisarjassa 63 otteluun tehot 32+62=94.

Kärkivaraukseen liittyy omanlaista suomalaismielenkiintoa slovakialaisen Slafkovskyn kautta. Mikäli Canadiens päätyy Slafkovskyyn, on hän ensimmäinen SM-liigapelaaja, joka on varattu vuorolla yksi.

Slafkovskyä on viety vahvasti New Jersey Devilsiin, joka varaa toisena.

Matti Raivio/All Over Press

Venäjän sota

Tämänvuotisen varaustilaisuuden yllä on tummia pilviä Venäjän sotatoimien takia.

Ennakkoon on väläytelty jopa skenaariota, jossa NHL-seurat eivät varaisi venäläispelaajia ensimmäisellä kierroksella. Korkeat vuorot kun halutaan käyttää ”turvallisiin pelaajiin”. Venäläisten kohdalla uhkakuvana on se, että he jäävät kotimaahansa – joko omasta tahdostaan tai ylemmän tahon käskystä.