Urheilujätti listasi NHL:n ja maailman parhaat nuoret pelaajat – suomalaiset todella kaukana kärjestä

Pohjois-Amerikan urheilumediajätti The Athletic listasi maailman tämän hetken parhaat nuoret jääkiekkoilijat. Suomalaiset jäivät kauas kärjestä.
Listalle kelpuutettiin ne pelaajat, jotka ovat maksimissaan 22-vuotiaita tai nuorempia syyskuun 15. päivä.
Listan kärkipaikalla on NHL-seura San Jose Sharksin kanadalaissentteri Macklin Celebrini. 19-vuotias Celebrini oli keväällä mukana miesten MM-kisoissa, missä hän viiletti muun muassa NHL-ikoni Sidney Crosbyn rinnalla.
Celebrinin takana listan kakkossijalla on NHL:n kesän 2023 ykkösvaraus Connor Bedard.
Eurooppalaisista pelaajista ykköspaikkaa pitää Anaheim Ducksin ruotsalaissentteri Leo Carlsson, joka sijoitettiin kolmanneksi.
Entäpä ensimmäinen suomalainen? Sellaista saa etsiä… tovin ajan. Suomalaisista kaikista korkeimmalle sijoitettiin NHL-seura New Jersey Devilsin hyökkääjälupaus Lenni Hämeenaho, joka arvioitiin sijalle 98. Hämeenaho luokiteltiin pelaajaksi, josta kasvaa hyvin todennäköisesti ”keskiketjujen” pelaaja NHL:ssä.
Hämeenahon takana seuraava suomalainen on Konsta Helenius (Buffalo Sabres), joka löytyy sijalta 109. Hänen tuntumassaan ovat Julius Miettinen (Seattle Kraken, 116.) ja Emil Pieniniemi (Pittsburgh Penguins, 118.).
173 pelaajan listalle mahtuivat myös Oliver Kapanen (139.), Aatu Räty (140.), Jani Nyman (150.), Kasper Halttunen (166.) ja Kim Saarinen (172.).
Suomen pelaajakehityksen heikot näkymät ovat olleet jo tovin ajan tapetilla. NHL:n tämän kesän varaustilaisuudessa koettiin härmäläisten kannalta synkkä näky, kun yhtäkään suomalaista ei poimittu ykköskierroksella. Ensimmäinen suomalainen huudettiin vuorolla #60, kun Anaheim Ducks varasi Porin Ässien puolustajan Lasse Boeliuksen.