SM-liigan alkukauden ykkösylivoimaa pyörittänyt Mikkelin Jukurit keskittyi perjantaina Kisapuistossa 50 minuutin ajan puolustamiseen ja kävi sen jälkeen iskemässä SaiPan tyrmistyttäneet kaksi maalia.

Topias Hynnisen ja ylivoimalla verkkoa heiluttaneen Alexander Ruutun osumat toivat Jukureille täyden kolmen pisteen potin voitolla 2–1.

Jukurit on päässyt alkukauden kuudessa ottelussaan pelaamaan ylivoimaa 23 kertaa onnistuen maalinteossa peräti kahdeksan kertaa.

– Saimme hyvin taisteltua voiton loppuun. Puolustimme hyvin ja (Evan) Buitenhuis oli maalilla ilmiliekeissä. Ylivoima toimi taas, kiteytti kauden avausmaalinsa tehnyt Jukurien hyökkääjä Hynninen MTV:n haastattelussa.

Liigassa pelattiin perjantaina kuusi ottelua, mutta Lappeenrantaan oli löytänyt tiensä peräti kymmenkunta NHL-seurojen kykyjenetsijää. Heidän mielenkiintonsa kohteena oli Jukurien 17-vuotias latvialaispuolustaja Alberts Smits.

– En tiedä, paljonko kykyjenetsijöitä paikalla oli, mutta varmaankin paljon! Kyl mä oon vielä nuori ja pelaan päivän kerrallaan, sanaili vuonna 2021 Suomeen ja helsinkiläisseura Karhu-Kissojen junioreihin tullut 188-senttinen Smits selkeällä suomella.