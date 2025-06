Helena hankki 6-vuotiaalle lapselleen puhelimen, ja huijausten tulva alkoi heti

Lapset ja nuoret joutuvat yhä useammin netti- ja puhelinhuijausten kohteiksi.

Huijausyritysten tulva alkoi heti.

Helena oli hankkinut pian koulunsa aloittavalle 6-vuotiaalle lapselleen puhelimen, ja puheluita ja viestejä tuli jatkuvasti.

Helena kertoo MTV Uutisille, että hänen lapsensa on ollut huijausyritysten kohteena nyt jo useamman kuukauden ajan. Helenan nimi on muutettu juttua varten, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Lapsi on saanut esimerkiksi erilaisista lainatarjouksista viestejä, jotka sisältävät epämääräisiä linkkejä.

Helena kertoo vanhempien yrittäneen estää puheluita, mutta uusia numeroita tulee jatkuvasti lisää.

Helenan mukaan tilanne on ollut lapselle pelottava. Hän on jopa kysellyt, että tulevatko viestittelijät heidän kotiinsa.

– Hänelle on yritetty selittää, että kyse on huijauksista, Helena kertoo.

Tällä hetkellä puheluita ja viestejä tulee muutaman kerran viikossa.

Huijauksia myös verkossa ja peleissä

Helenan lapsi ei ole ainoa uhri, käy ilmi Huomenta Suomen lähetyksessä vierailleiden asiantuntijoiden puheista.

Huijauspuheluiden ja -viestien lisäksi lapsi tai nuori voi tulla huijatuksi verkossa niin kutsutussa verkkokauppahuijauksessa, kertoo kuluttajayhteyksistä vastaava johtaja Antti Ihanainen Elisalta.

– Eli törmätään verkkokauppaan, joka ei todellisuudessa ole verkkokauppa ja sinne houkutellaan halvoilla hinnoilla ostamaan, Ihanainen kertoo.

Myös nuorten suosimissa peleissä piilee riskinsä. Peleissä saattaa olla linkkejä tietojen kalasteluun.

Huijareiden motiivina on usein taloudellinen hyöty tai vain puhtaasti kiusanteko.

Huijausten kohteeksi joutuminen ei johdu nuorten osaamattomuudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että nuoret viettävät verkossa enemmän aikaa.

Toisaalta nuoret saattavat myös havaita erilaisia huijauksia herkemmin kuin omat vanhempansa tai isovanhempansa.

10:20 Katso koko Huomenta Suomen keskustelu: Lapset ovat yhä useammin netti- ja puhelinhuijareiden kohteina – tämä ilmiöstä tiedetään.

