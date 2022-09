Tämä S-Pankin suuresta puhalluksesta tiedetään nyt: Yksi uhreista menetti puoli miljoonaa euroa – epäillyt nuoret ovat poliisin mukaan ”pehmenneet”

Nuoret miehet on vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa rikoksista todennäköisin syin epäiltynä. He ovat tällä hetkellä tutkintavankeudessa.

Heidän epäillään vieneen suuren määrään rahaa 53 S-Pankin asiakkaan tililtä ja tunkeutuneen myös noin 150 muun henkilön tileille. Kaiken kaikkiaan jutussa on siis noin 200 asianomistajaa.

Miljoonan rikoshyöty

Geigerin mukaan jutun epäilty rikoshyöty on paisunut tänään miljoonaan euroon.

– Se selviää asianomistajille vasta sitä myötä, kun he saavat erääntyviä osaerämaksuja ja karhukirjeitä. Siinä saattaa mennä kuukausia. Rikoshyöty nousee meidän arviomme mukaan huomattavasti yli miljoonan euron.

Vasta murto-osa S-Pankin tileiltä viedyistä rahoista on saatu takaisin.

– Tämä rikossarja on ollut käynnissä toukokuun alusta heinäkuun loppuun, ja sinä aikana epäillyt ovat käyttäneet rahaa aika lailla leveään elämään, erilaisiin peleihin, ulkomaan matkoihin ja erilaisiin hankintoihin.

Suurimman yksittäisen menetyksen on kohdannut yksi S-Pankin asiakkaista, jonka tililtä vietiin Geigerin mukaan noin puoli miljoonaa euroa. Siis lähes puolet koko rikoshyödystä.

– Se on hyvin suuri summa. Muissa tapauksissa kyse on joistakin tuhansista tai sadoista euroista.

"Onneton yhteensattuma"

– Tilaisuus on tehnyt ehkä varkaan. He ovat havainneet haavoittuvuuden ja ryhtyneet tekoihin. Kyse on ollut täysin vahingosta, rikoskomisario Geiger sanoo.