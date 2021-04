Tanja ei ole löytänyt geneettistä kaksostaan ja se voi tarkoittaa kuolemaa: "Ei ole hyvää elämää pelätä koko ajan"

Punasolut siirtävät oireita, mutta eivät paranna

Haastattelupäivän aamuna Häkkinen on viettänyt viisi tuntia sairaalassa. Kyseessä on tuttu joka toinen viikkoinen käynti, jonka aikana hänen elimistöönsä lasketaan kaksi pussia punasoluja.

Häkkinen on oppinut tuntemaan, milloin on paras hakeutua päivystykseen. Kun hemoglobiini laskee 70:een, hän pärjää vielä kotona. 60 sen sijaan on jo liian matala.