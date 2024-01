Suomalaishyökkääjä kirjoittaa upeaa tarinaa NHL:ssä – "Tuo äijä on ollut valmis"

24-vuotias Puustinen on saanut odottaa kunnollista näytönpaikkaa NHL:ssä jo tovin. Kolmatta kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava hyökkääjä sai kahden ensimmäisen kauden aikana vyölleen vain yhden ottelun, vaikka tehotahti AHL:ssä on ollut ensihetkistä lähtien kovaa.

Joulukuussa Puustinen sai viimein kunnollisen näytönpaikan NHL:ssä. NHL:ään nostettu Puustinen istutettiin Jevgeni Malkinin rinnalle ja sai paikan myös ylivoimasta. Näytönpaikka on tuottanut tulosta, sillä Puustinen on takonut 10 otteluun seitsemän tehopistettä.

– Se kertoo siitä, ettei kaikki ole niitä ykköskierroksen varauksia tai tähtiä, kun he menevät tuohon maailman parhaaseen liigaan. On makeaa nähdä, että tuollainen kundi jaksaa tehdä sitä päivittäistä arkiduunia ja grindaa, grindaa, grindaa, MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik kommentoi.

– Ja sitten kun tulee paikka, tuo äijä on ollut valmis. Ei se ole ollut niin, että no kokeile, vaan sinun pitää heti toimittaa. Ja hän on toimittanut. Se on upeaa nähdä.