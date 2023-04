NHL-kauden suomalaissensaatio on noussut ryminällä tähdeksi – "Yksi joukkueemme kärkipelaajista"

22-vuotiaan Maccellin kausi on ollut upea. Turkulaislähtöinen taituri on tehnyt 61 pelaamassaan ottelussa 46 tehopistettä, mikä oikeuttaa NHL:n tulokaspistepörssin toiseen sijaan.

Maccelli on noussut jopa hieman varkain joukkueensa kärkipelaajien joukkoon. Arizonassa pienemmällä mediahuomiolla operoiva suomalainen on kuitenkin kauden aikana tarjoillut useita uskomattoman upeita syöttöjä.

Tällä kaudella Maccelli on osoittanut kaikille, että totuttelujakso on ohi. Maccelli on noussut parrasvaloihin ja on vahva ehdokas NHL:n tulokaspysti Calder Trophyn voittajaksi.