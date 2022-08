Suomalaisfyysikko julkaisi vuosia sitten kansainvälistä kohua herättäneen tekstin – seisoo yhä teesinsä takana: "Ilmastonmuutos ei ole ihmisen syy"

Turun yliopiston fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppisen mukaan ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen johtuu maapallon pilvisyyden vähentymisestä. Hänen tutkimustensa mukaan ihmisen aiheuttamilla hiilidioksidipäästöillä ei ole suurta merkitystä kokonaiskuvassa.

Kauppisen teoria on seuraavanlainen:

Kun pilvisyys vähenee, aurinko lämmittää maapalloa enemmän ja lämpenemisen seurauksena meriin ja vesistöihin sitoutunut hiilidioksidi vapautuu ilmakehään. Puolestaan pilvisyyden lisääntyessä maapallo viilenee ja enemmän hiilidioksidia sitoutuu meriin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viimeisen sadan, kahdensadan vuoden aikana, maapallon pilvisyys on vähentynyt.

– Ilmastonmuutosta on tapahtunut aina maapallolla, lämpötilahan on vaihdellut noin 10 astetta. Kaiken kaikkiaan, kun otetaan huomioon jääkaudet ja lämpökaudet eli ilmastonmuutosta tapahtuu. Meidän tarkoituksenamme on selvittää, mikä vaikuttaa siihen lämpötilaan maapallolla. Nyt on osoittautunut niin, että kaikista suurin vaikuttaja lämpötilaa on pilvisyys.

"Pilvisyydellä suurin vaikutus"

Kauppisen mukaan 90 prosenttia maapallon lämpötilasta aiheutuu pilvisyydestä ja 10 prosenttia kasvihuonekaasuista. Hänen mukaansa tästä 10 prosentista vain vähäinen määrä on ihmisen aiheuttamaa.

– Tämä lämpötilan nousu, mikä on nyt tapahtunut noin 100 vuoden aikana, selittyy hyvin pilvisyyden muutoksena. Koska meret päästävät hiilidioksidia, kun lämpötila kasvaa ja tämä hiilidioksidin muutos nyt mikä on tapahtunut tässä ja on tapahtumassa koko ajan, Kauppinen sanoo.

– Ihmisen päästämä hiilidioksidi vaikuttaa lämpötilaan vain 1–2 prosenttia eli käytännössä ihmisen kontribuutio ilmastonmuutokseen on häviävän pieni, eli luonto hoitaa itse itseään ja säätelee itse itseään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sitä ei tiedetä tarkalleen, mistä pilvisyyden väheneminen johtuu, mutta Kauppisen mukaan siihen liittyy aurinko sekä muita seikkoja, joita ei ole vielä voitu tarkasti tieteellisesti osoittamaan. Ihmisen toimilla ei käytännössä ole vaikutusta pilvisyyteen, hän sanoo.

– Jotta tämä ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä, niin pitäisi saada pilviä jostakin. Mutta luonto säätää pilvisyyksiä, ja muutokset auringossa aiheuttavat pilvisyyden muutoksia.

Kansainvälistä näkyvyyttä

Kauppinen on ollut tutkimustulostensa kanssa esillä myös aiemmin.

Esimerkiksi vuonna 2019 Kauppinen julkaisi tutkimustekstin, joka oli otsikoitu ” Ei todisteita ihmisen aiheuttamasta merkittävästä ilmastonmuutoksesta”. Valtavirrasta poikkeava tutkimustulos herätti kovasti keskustelua ja sai näkyvyyttä myös kansainvälisessä mediassa, esimerkiksi Yle kertoi tuolloin.

Hänen tutkimustiiminsä tulokset poikkeavat valtavirrasta. Kauppinen ei kuitenkaan näe itseään ilmastokriitikkona, vaan tutkijana.

– Olen koko ikäni tehnyt tutkimusta fysiikan alalla, en minä missään muissakaan tutkimusasioissa ole kriitikko. Olen tutkija ja tämän tutkimuksen tulokset ovat erilaisia kuin muilla. Tämä ilmastonmuutoshan on hyvin paljon fysiikkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tutkimus koostuu matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta.

– Tärkeintä siinä on se, että pitää pystyä verifioimaan se tutkimus, eli pitää pystyä kokeellisesti osoittamaan samaa, mikä on teoriassa ja silloin se on faktaa.

Kauppinen on tutkinut teemaa tiiminsä kanssa noin 10 vuoden ajan. Hänen tutkimusryhmässään on ollut kaksi muuta, mutta kolmikko on eläköitynyt. Nyt tutkimusta jatkaa Kauppisen lisäksi toinen ryhmän jäsenistä.

Ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimuksen lisäksi hän on urallaan tutkinut fysiikkaan liittyviä teemoja, pääosin Fourier-muunnos-spektroskopiaa. Kauppinen on työskennellyt Oulun yliopistossa, Turun yliopistossa ja Pohjois-Amerikassa.

"Ilmastonmuutos ei ole uskon asia"

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen vieraili MTV Uutisten haastateltavana MTV Uutiset Liven ilmastonmuutosta koskeneessa erikoislähetyksessä, mutta kommentoi ilmastoskeptisyyttä yleisesti, eikä ota suoraan kantaa Kauppisen näkemyksiin. Rantanen on kuullut urallaan paljon ilmastonmuutokseen skeptisesti suhtautuvien näkemyksiä.

– Ilmastonmuutos ei ole uskon asia. Ilmastonmuutos ja se, että ihmisen päästämät kasvihuonepäästöt lämmittävät ilmastoamme on tieteellinen fakta. Vähän niin kuin se, että maapallo on pyöreä tai, että painovoima on olemassa.