Suomalaisetkin kertovat liittyvänsä vapaaehtoisina Ukrainan sotaan – Supo: "Osalla syyt ovat ideologisia, toisilla jännityksen hakemista"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on omilla ulostuloillaan kannustanut ulkomaalaisia vapaaehtoisia saapumaan ja tarttumaan aseeseen.

Verkossa useat henkilöt ovat kertoneet aikeista lähteä Ukrainaan, minkä lisäksi MTV Uutisten tietoon on tullut yrityksiä rekrytoida vapaaehtoisia Ukrainaan. MTV Uutiset on ollut yhteydessä kahteen henkilöön, jotka kertovat aikeistaan lähteä Ukrainaan vapaaehtoisiksi. Näistä toisen henkilöllisyyskytkökset maahan on pystytty varmistamaan, vaikka lähtöjärjestelyjä koskevia todisteita toimitus ei ole saanut.