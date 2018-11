Suomalainen "Ariel", 24, taisteli vapaaehtoisena Isisiä vastaan Syyriassa – palasi ja opiskelee nyt ensihoitajaksi: "En kadu hetkeäkään"

Suomalaiset vierastaistelijat maailmalla Suomalaisia virastaistelijoita on osallistunut Syyrian konfliktiin eri puolille rintama-linjoja. Joukkoja on ollut esimerkiksi Isisin riveissä kuin niitä vastustavissa joukoissa. On epäselvää, onko suomalaisia osallistunut muiden joukkojen toimintaan alueella. Suomesta on lähtenyt vuosien saatossa vierastaistelijoita myös Somaliaan. Vierastaistelijoita on tiettävästi osallistunut myös Ukrainan konfliktiin. On mahdollista, että suomalaisia taistelijoita on myös muualla maailmassa.